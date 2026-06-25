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Владимир Гомельский: 56-й номер драфта для Ищенко — это несколько ниже, чем я ожидал

Владимир Гомельский: 56-й номер драфта для Ищенко — это несколько ниже, чем я ожидал
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Авторитетный российский комментатор и баскетбольный аналитик Владимир Гомельский поделился мнением о драфте НБА—2026, в котором защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко был выбран под 56-м номером командой «Даллас Маверикс».

«Сам по себе драфт достаточно неожиданный. Для меня неожиданный Петерсон на втором месте, для меня неожиданный выбор «Далласа» с девятым номером драфта. Правда, новый тренер «Далласа» Мэй имеет достаточно положительный опыт работы в студенческом баскетболе с университетом Мичигана. Какие изменения в тактический рисунок своей новой команды он внесёт, я не понимаю. Просто не знаю.

56-й номер драфта Ищенко — это несколько ниже, чем я ожидал. Но тем не менее предполагаю, что после летних лагерей «Даллас» не предложит ему контракта. И поэтому Сева ещё один сезон отыграет в «Локо», что ему будет крайне полезно. А уже следующим летом возможно ожидать его контракта с новым клубом. Ну или, как сказать, обмена прав на него для НБА. Но пока они принадлежат «Далласу», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

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