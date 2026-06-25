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Джейлен Браун раскритиковал ESPN за распространение слухов о своём обмене из «Бостона»

Джейлен Браун раскритиковал ESPN за распространение слухов о своём обмене из «Бостона»
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Американский форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун раскритиковал телеканал ESPN и его ведущего Стивена Эй Смита за неэтичное освещение ситуации вокруг его возможного обмена.

«ESPN ведёт себя неэтично, Стивен Эй Смит – воплощение этой истории. Организация, игроки – все были с этим согласны. Все понимали, что я имею в виду. Наша команда, по сути, была вынуждена избавиться от части контрактов. Мы потеряли много игроков. Но смогли выйти из этой ситуации и до сих пор находимся в прежнем положении», – приводит слова Брауна Count On Vic в социальной сети Х.

Ранее инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщил, что «Бостон» готов выслушать предложения по обмену звёздного форварда.

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