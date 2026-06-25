Защитник «Зенита» Емченко поздравил Всеволода Ищенко с выбором на драфте НБА — 2026

Баскетболист «Зенита» Владислав Емченко поздравил защитника «Локомотива-Кубань» Всеволода Ищенко с выбором во втором раунде драфта НБА — 2026. Россиянин был выбран под 56-м номером во втором раунде клубом «Даллас Маверикс».

«От всей души поздравляю Севу! Всегда считал, что труд, стремление и вера — приносят свои плоды. А Сева обладает всеми этими качествами. Думаю, для любого баскетболиста мечта — попасть в НБА, и я счастлив, что Севе удалось достичь заветной цели и воплотить свою детскую мечту в реальность, несмотря на то, что путь к успеху был нелегким и тернистым.

Искренне желаю ему дальнейших успехов и удачи! Также хочу поздравить всех, кто был причастен к этому значимому событию, кто поддерживал и помогал Севе на протяжении всего пути. Рад видеть, как воспитанники академии «Локомотив-Кубань» достигают таких высот!» — написал Емченко в своём телеграм-канале.