Кристин Бреннан: WNBA продолжит игнорировать то, как бьют Кейтлин Кларк?

Спортивный обозреватель Кристин Бреннан опубликовала фотографию с инцидента в матче регулярного чемпионата WNBA между «Индианой Фивер» и «Финикс Меркури», в котором форвард «Меркури» Алисса Томас нанесла удар в горло звёздной баскетболистке «Индианы» Кейтлин Кларк.

Фото: Кадр из трансляции

«Что это за фото. Алисса Томас наносит удар кулаком в горло Кейтлин Кларк. Фол не был назначен. Будет ли WNBA продолжать игнорировать то, как бьют её самую продаваемую, популярную и важную баскетболистку? Или она наконец предпримет действия — и дисквалифицирует Томас?» — написала Бреннан на своей странице в социальной сети Х.

Матч завершился победой «Финикс Меркури» со счётом 111:109.