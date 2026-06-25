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Тренер «Басконии» Гальбьяти возглавит «Барселону» — источник

Тренер «Басконии» Гальбьяти возглавит «Барселону» — источник
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Главный тренер баскетбольного клуба «Баскония» Паоло Гальбьяти сменит Хавьера Паскуаля на посту наставника «Барселоны». Об этом сообщает испанское издание El Mundo Deportivo.

Итальянский специалист, выигравший с баскским клубом Кубок Испании в феврале 2026 года, станет главным тренером сине-гранатовых, которые три сезона подряд остаются без трофеев. Вместе с Гальбьяти в Каталонию, как ожидается, перейдёт спортивный директор Хеви Пухоль, работавший с ним в Витории.

Как сообщается, «Барселона» уже близка к соглашению с 42-летним специалистом. Напомним, в последний раз каталонская команда выигрывала трофей в 2023 году.

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