Тренер «Басконии» Гальбьяти возглавит «Барселону» — источник

Главный тренер баскетбольного клуба «Баскония» Паоло Гальбьяти сменит Хавьера Паскуаля на посту наставника «Барселоны». Об этом сообщает испанское издание El Mundo Deportivo.

Итальянский специалист, выигравший с баскским клубом Кубок Испании в феврале 2026 года, станет главным тренером сине-гранатовых, которые три сезона подряд остаются без трофеев. Вместе с Гальбьяти в Каталонию, как ожидается, перейдёт спортивный директор Хеви Пухоль, работавший с ним в Витории.

Как сообщается, «Барселона» уже близка к соглашению с 42-летним специалистом. Напомним, в последний раз каталонская команда выигрывала трофей в 2023 году.