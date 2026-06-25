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Ламело Болл обменян в «Миннесоту» — Чарания

Ламело Болл обменян в «Миннесоту» — Чарания
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Инсайдер ESPN Шамс Чарания сообщил, что «Шарлотт Хорнетс» обменял звёздного американского разыгрывающего Ламело Болла и защитника Джоша Грина в «Миннесоту Тимбервулвз».

Взамен «Хорнетс» получат центрового Наза Рида, незащищённый пик первого раунда 2033 года, три обмена пиками первого раунда (2028, 2029, 2030) и три пика второго раунда (2029, 2032, 2033).

Ламело Болл, выбранный «Шарлотт» под третьим номером на драфте НБА в 2020 году, провёл в клубе шесть сезонов. В прошедшем сезоне он набирал в среднем 20,1 очка, 4,8 подбора и 7,1 передачи за 28 минут на площадке.

Наз Рид, выступавший за «Миннесоту» с 2019 года, в сезоне-2025/2026 набирал в среднем 13,4 очка и 6,3 подбора за 26 минут на площадке.

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