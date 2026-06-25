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Чарания: 40-летний ветеран «Уорриорз» Эл Хорфорд останется в команде

Чарания: 40-летний ветеран «Уорриорз» Эл Хорфорд останется в команде
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Доминиканский центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Эл Хорфорд отклонит опцию игрока и подпишет новое двухлетнее соглашение с клубом на $ 14 млн. Об этом сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети Х.

40-летний Хорфорд станет лишь 13-м игроком в истории НБА, который проведёт 20 сезонов в североамериканской лиге. В прошедшем сезоне в составе «Уорриорз» он провёл 45 матча, набирая в среднем 8,3 очка, 2,6 передачи и 4,9 подбора за игру.

Отметим, что в 2024 году Хорфорд в составе «Бостон Селтикс» выиграл чемпионский титул НБА. Доминиканец является пятикратным участником Матча всех звезд НБА.

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