Стало известно, какой клуб возглавит Перасович после ухода из УНИКСа

Главный тренер УНИКСа хорват Велимир Перасович покинет казанский клуб и возглавит испанскую команду «Баскония». Об этом сообщает каталонское издание Mundo Deportivo.

Ранее портал Backdoor Podcast также сообщил о скором уходе хорватского специалиста из УНИКСа, однако в самой казанской команде опровергли данную информацию.

Велимир Перасович возглавляет казанский клуб с 2021 года. Под его руководством УНИКС стал чемпионом Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/2023, а также регулярно входил в число претендентов на медали турнира. В текущем сезоне казанская команда уступила в финале московскому ЦСКА со счётом 0-4.