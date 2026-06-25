Американец Маркус Бингэм покидает УНИКС

25-летний американский центровой Маркус Бингэм покидает казанский клуб УНИКС. Об этом сообщает пресс-служба команды из Татарстана.

«Благодарим Маркуса за профессионализм, яркую и самоотверженную игру! Желаем новых успехов и достижений!» — сказано в пресс-релизе.

В прошедшем розыгрыше Единой лиги ВТБ 25-летний американец был одним из лидеров казанской команды и помог ей дойти до финала чемпионата, а также международного турнира Basket Cup.

Маркус принял участие в 54 матчах регулярного сезона и серии плей-офф российского чемпионата, в которых его средняя статистика составила 15,6 очка, 7,1 подбора, 1,8 блок-шота и 1,4 перехвата за 27.45 игрового времени. В восьми играх Winline Busket Cup Бингэм отметился 13,9 очка, 5,0 подбора, 2,0 перехвата, 1,8 блок-шота и 1,6 ассиста за почти 26 минут на паркете.