Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Американец Маркус Бингэм покидает УНИКС

Американец Маркус Бингэм покидает УНИКС
Комментарии

25-летний американский центровой Маркус Бингэм покидает казанский клуб УНИКС. Об этом сообщает пресс-служба команды из Татарстана.

«Благодарим Маркуса за профессионализм, яркую и самоотверженную игру! Желаем новых успехов и достижений!» — сказано в пресс-релизе.

В прошедшем розыгрыше Единой лиги ВТБ 25-летний американец был одним из лидеров казанской команды и помог ей дойти до финала чемпионата, а также международного турнира Basket Cup.

Маркус принял участие в 54 матчах регулярного сезона и серии плей-офф российского чемпионата, в которых его средняя статистика составила 15,6 очка, 7,1 подбора, 1,8 блок-шота и 1,4 перехвата за 27.45 игрового времени. В восьми играх Winline Busket Cup Бингэм отметился 13,9 очка, 5,0 подбора, 2,0 перехвата, 1,8 блок-шота и 1,6 ассиста за почти 26 минут на паркете.

Читайте далее:
Изменения формата и расширение до Владивостока: какой будет Единая лига в сезоне-2026/2027
Изменения формата и расширение до Владивостока: какой будет Единая лига в сезоне-2026/2027
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android