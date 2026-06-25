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«Нужно хвататься за возможность». Квитковских — о попадании Ищенко в «Даллас»

«Нужно хвататься за возможность». Квитковских — о попадании Ищенко в «Даллас»
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Баскетболист «Локомотива-Кубань» Антон Квитковских прокомментировал выбор Всеволода Ищенко на драфте НБА 2026 года командой «Даллас Маверикс».

«Сева — светлый, скромный и воспитанный парень, но в игре всё меняется. Это уже наглый, агрессивный и с правильным спортивным азартом игрок. Я за него невероятно рад, это же мечта каждого баскетболиста — оказаться там! Мы провели два сезона вместе, и я видел, как он горит баскетболом, как работает, как сложно он переживал свои неприятные травмы. Но слава богу, что всё сложилось именно так. Думаю, что у него есть все шансы и данные для того, чтобы закрепиться в «Далласе».

Конечно, будет безумно сложно, не только физически, но и ментально. Это очень важный аспект для Севы, если учитывать его эмоциональность во время игр. Это может сыграть как в плюс, так и в минус, но я верю в него! Самое главное, чтобы он верил в себя и свои силы каждый день, не обращал внимания на всех завистников и всегда знал, что вернуться он успеет в любой момент, поэтому нужно хвататься за возможность», — сказал Квитковских в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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