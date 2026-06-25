Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Форвард Михаил Беленицкий продлил соглашение с УНИКСом

Форвард Михаил Беленицкий продлил соглашение с УНИКСом
Комментарии

23-летний российский форвард Михаил Беленицкий и руководство клуба УНИКС активировали опцию продления контракта до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Михаил присоединился к казанской команде весной 2024 года. За это время он стал двукратным вице-чемпионом Единой лиги ВТБ и России (2024, 2026), обладателем бронзовых медалей турнира (2025), а также серебряным призёром Winline Basket Cup (2026).

В завершившемся сезоне показатели Михаила Беленицкого в 51 матче чемпионата составили 5,6 очка, 5,2 подбора, 1,5 результативной передачи и 1,0 перехвата за почти 24 минуты игрового времени.

Читайте далее:
Изменения формата и расширение до Владивостока: какой будет Единая лига в сезоне-2026/2027
Изменения формата и расширение до Владивостока: какой будет Единая лига в сезоне-2026/2027
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android