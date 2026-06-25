Форвард Михаил Беленицкий продлил соглашение с УНИКСом

23-летний российский форвард Михаил Беленицкий и руководство клуба УНИКС активировали опцию продления контракта до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Михаил присоединился к казанской команде весной 2024 года. За это время он стал двукратным вице-чемпионом Единой лиги ВТБ и России (2024, 2026), обладателем бронзовых медалей турнира (2025), а также серебряным призёром Winline Basket Cup (2026).

В завершившемся сезоне показатели Михаила Беленицкого в 51 матче чемпионата составили 5,6 очка, 5,2 подбора, 1,5 результативной передачи и 1,0 перехвата за почти 24 минуты игрового времени.