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Баскетбольный «Зенит» объявил имя нового главного тренера команды

Баскетбольный «Зенит» объявил имя нового главного тренера команды
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Бывший главный тренер подмосковных «Химок» черногорец Душко Иванович возглавит санкт-петербургский баскетбольный клуб «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Соглашение с черногорским специалистом рассчитано до конца сезона-2028/2029.

Напомним, в минувшем регулярном сезоне Иванович покинул итальянский клуб «Виртус» в марте этого года. В последнее время специалист работал с рядом ведущих европейских команд, включая «Басконию», «Црвену Звезду» и «Виртус».

В минувшем сезоне команда из Санкт-Петербурга начала чемпионат под руководством Александра Секулича, затем команду возглавил Деян Радоньич. Серией за третье место в Единой лиге ВТБ руководил Ростислав Вергун.

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