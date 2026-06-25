Баскетбольный «Зенит» объявил имя нового главного тренера команды

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» черногорец Душко Иванович возглавит санкт-петербургский баскетбольный клуб «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Соглашение с черногорским специалистом рассчитано до конца сезона-2028/2029.

Напомним, в минувшем регулярном сезоне Иванович покинул итальянский клуб «Виртус» в марте этого года. В последнее время специалист работал с рядом ведущих европейских команд, включая «Басконию», «Црвену Звезду» и «Виртус».

В минувшем сезоне команда из Санкт-Петербурга начала чемпионат под руководством Александра Секулича, затем команду возглавил Деян Радоньич. Серией за третье место в Единой лиге ВТБ руководил Ростислав Вергун.