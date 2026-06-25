Экс-игрок НБА и Единой лиги покинул «Црвену Звезду»

35-летний американский защитник Айзея Канаан не будет выступать за сербский клуб «Црвена Звезда» в следующем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба команды из Белграда.

«Црвена Звезда» желает Айзее крепкого здоровья, счастья и спортивных успехов в продолжении его карьеры, а также благодарит его за профессионализм и вклад в развитие клуба», — сказано в пресс-релизе клуба.

Фото: Пресс-служба «Црвены Звезды»

Напомним, Айзея за «Црвену Звезду» стал выступать с 2024 года. До этого американский баскетболист успел проявить себя в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), играя за «Хьюстон Рокетс», «Чикаго Буллз», «Милуоки Бакс» и прочие команды, а также в Единой лиге, где Канаан представлял казанский УНИКС.