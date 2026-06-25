В «Зените» объяснили назначение Душко Ивановича на пост главного тренера

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев объяснил назначение черногорского специалиста Душко Ивановича на пост главного тренера сине-бело-голубых.

«Душко Иванович — большой игрок и большой тренер, тренировавший такие клубы-гранды, как «Барселона» и «Панатинаикос». Брал серебро Единой лиги ВТБ с «Химками». Он был не единственным кандидатом, но именно он смог продемонстрировать и видение, и подход к строительству команды-победительницы. Полон сил, энергии и энтузиазма. Переговоры прошли конструктивно и быстро», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.