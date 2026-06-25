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«Предстоит великолепный спарринг». Кириленко — о товарищеской игре сборных России и Турции

«Предстоит великолепный спарринг». Кириленко — о товарищеской игре сборных России и Турции
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мыслями насчёт предстоящего товарищеского матча между мужскими сборными России и Турции. Встреча пройдёт 26 июня в Анталье.

«Турция — одна из сильнейших команд в Европе, да и в мире тоже. Это финалист последнего чемпионата Европы. Алперен Шенгюн — один из лидеров этой команды. В ней также есть несколько человек, выступающих в сильнейших командах Европы.

Так что нам предстоит великолепный спарринг. Я бы хотел поблагодарить президента Федерации баскетбола Турции Хедо Тюркоглу, который пошёл навстречу и помог нам в организации матча. Это будет первая серьёзная проверка для нас и для нашей обновлённой команды — возможность проверить себя не с сильным, а с очень сильным соперником.

Спарринги очень важны для нас, результат — в меньшей степени, как бы это ни звучало. Конечно, приятно обыгрывать соперников и хочется, чтобы наша команда всегда выигрывала, — но я бы не сказал, что есть задача во что бы то ни стало победить. На мой взгляд, здесь важнее проверка ребят в тяжёлых условиях, тем более что у нас в составе много талантливых молодых игроков, которым не хватает подобной практики.

Если бы мы хотели побеждать здесь и сейчас в официальных турнирах, состав сборной был бы другой, включал бы больше ветеранов. Но когда мы вне официальных турниров, есть возможность попробовать силы ребят помоложе», — приводит слова Кириленко портал «Матч ТВ».

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