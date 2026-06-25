Гомельский подвёл итоги драфта НБА — 2026

Авторитетный российский аналитик и комментатор Владимир Гомельский высказался по поводу драфта НБА — 2026.

«Невозможно не высказать мнение по поводу драфта НБА. Мне этот драфт показался достаточно странным. Первый номер Эй Джей Дибанца сомнений не вызывал. Универсальный форвард BYU показывал стабильную и результативную игру. А вот второй номер — атакующий защитник из Кентукки Дэррин Питерсон, выбранный «Ютой» — сюрприз. Не думал, что он уйдёт так высоко. Может быть, дело в том, что я видел не самый удачный матч в его исполнении.

Предполагал, что Кэмерон Бузер из Дьюка будет вторым, но и третий номер — это вполне заслуженно. Да и «Мемфису» мощный форвард нужен позарез. Замкнул четвёрку высокорослый Калеб Уилсон из Северной Каролины. Отличная школа, навыки игры на двух позициях — мощного форварда и центрового. Думаю, что в «Чикаго» найдут применение его навыкам.

Наконец, наш Всеволод Ищенко. Был выбран под 56-м номером. Сразу после драфта отправлен в «Даллас». Проблема в том, что его не видели тренеры и скауты НБА. Даже в анкете неправильно указан рост Севы и его основное амплуа. Только проявив себя в лагере «Далласа», Ищенко может рассчитывать на контракт. Пожелаем ему удачи», — написал Гомельский в своём телеграм-канале.