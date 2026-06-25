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Церковный и Медведев продолжат работу в «Зените» — источник

Церковный и Медведев продолжат работу в «Зените» — источник
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Руководство санкт-петербургского баскетбольного клуба «Зенит» сохранит свои должности на фоне слухов о возможных кадровых перестановках после неудачного сезона-2025/2026 в Единой лиге ВТБ. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

Согласно имеющейся информации, по итогам заседания совета директоров баскетбольного «Зенита» руководство клуба сохранит свои должности. Полномочия генерального директора Александра Церковного и председателя совета директоров Александра Медведева были продлены. Спортивный директор Сани Бечирович также продолжит работу в клубе – его действующий контракт остаётся в силе.

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