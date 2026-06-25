Елевич оценил назначение Душко Ивановича на пост главного тренера «Зенита»

Заслуженный тренер России по баскетболу Сергей Елевич оценил назначение черногорского специалиста Душко Ивановича на пост главного тренера санкт-петербургского клуба «Зенит».

«Иванович – очень опытный и грамотный тренер, который много работал в европейских командах. Важно и то, что он уже трудился раньше в России, когда возглавлял «Химки». Мне кажется, «Зенит» сделал хороший выбор, пригласив этого специалиста.

Иванович умеет хорошо выстраивать игру, умело руководит командой и очень любит дисциплину. И именно такой строгий тренер и нужен «Зениту», чтобы добиться успеха, именно этого им не хватало», – приводит слова Елевича портал «Матч ТВ».