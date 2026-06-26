Агент Рыжов оценил выбор Ищенко на драфте НБА, объяснив, от чего зависит его карьера

Сооснователь агентства ProTeam Станислав Рыжов прокомментировал пик защитника «Локомотива-Кубань» Всеволода Ищенко под 56-м номером на драфте НБА — 2026.

«Конец второго раунда — это не было неожиданностью. Неожиданностью было бы, если бы его выбрали в первом раунде, объективно. Действительно, выбор пока ничего не гарантирует. Мы знаем игроков из второго раунда, которые получали потом большие деньги и шли по карьере. Но также были и те, кто там [в НБА] не закреплялись. Поэтому действительно предсказать тут очень сложно.

И в первую очередь надо знать, какой план на него у руководства «Далласа»: хотят ли они его вести сразу к себе, [ещё важно] как он пройдёт Летнюю лигу, лагерь и так далее. То есть, может быть, не исключаю, что он не сразу поедет в НБА, а ещё год проведёт в «Локомотиве». Ещё раз — это знает только руководство «Далласа», и только они.

Сильные стороны Ищенко — это игровой интеллект, мышление и уже опыт. Он значительно опытнее, уже, как говорится, понюхал пороху в таких баталиях в Единой лиге и был одним из лидеров команды. Молодые игроки, которые заходят на драфт, как правило, не имеют такого бэкграунда. Вспоминаю, когда мы драфтовали Карасёва, он был уже на тот момент тоже ведущий снайпер, тогда еще Лиги ПБЛ. И это, конечно, преимущество.

Говоря про то, что нужно улучшить Ищенко [чтобы закрепиться в НБА], видите, тут, его и все скауты, кстати, спрашивают. Первый вопрос именно про его атлетизм, а именно, хватит ли ему скорости ног и атлетизма, чтобы защищать краевых Национальной баскетбольной ассоциации. Это самые атлетичные игроки и просто монстры — быстро бегут, высоко прыгают. Но, опять же, давайте трезво смотреть на вещи. Эти качества сложно улучшить. Они всё-таки больше закладываются природой. Поэтому ему предстоит компенсировать это выбором позиций, предвидением игровых ситуаций. Какой-то недостаток атлетизма в сравнении с атлетами НБА.

Нельзя говорить, какая команда хорошая, а какая — не очень. Очень многое будет зависеть не только от Всеволода. Это такая лига, где многое зависит от тебя. Не сомневаюсь, что он приложит все усилия. «Даллас» его выбрал не потому, что ориентирован на Европу, там всегда уделяли ей большое внимание, и скауты работают хорошо, поэтому шанс у него будет, будем надеяться», — сказал Рыжов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.