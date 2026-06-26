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«Безусловно». Бингэм назвал главную причину поражения УНИКСа в финале Единой лиги с ЦСКА

«Безусловно». Бингэм назвал главную причину поражения УНИКСа в финале Единой лиги с ЦСКА
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Центровой Маркус Бингэм высказался о причинах поражения УНИКСа в финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА (0-4). По словам игрока, ключевую роль в неудаче сыграли травмы и нехватка ресурсов по ходу решающего противостояния.

— Ключевой причиной поражения в финале стали травмы, вы согласны с этим?
— Да, безусловно. Мы показали в регулярном чемпионате, что можем играть с ЦСКА на равных. Мы дважды обыграли их дома, у нас было равенство по победам. Не хочется, чтобы это звучало как оправдание, но в финале нам действительно не хватило сил, ресурсов. Тем не менее все выложились по максимуму, ребята выходили на паркет с повреждениями. Равнодушных не было, — сказал Бингэм в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

25 июня стало известно, что Бингэм покинул казанский клуб.

Читайте интервью с центровым Маркусом Бингэмом на «Чемпионате».
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