Американец Маркус Бингэм: даже не знал, что Россия так далеко

Центровой Маркус Бингэм рассказал о первых впечатлениях от переезда в Россию. Американец перешёл в УНИКС летом прошлого года. Вчера, 25 июня, стало известно, что он покинул казанский клуб.

— Когда вы получили приглашение в Россию, не было страха? Вам не говорили близкие, знакомые, друзья, что это плохая идея?

— Я даже не знал, что Россия так далеко и что здесь так холодно (смеётся). Но теперь, когда я прожил здесь десять месяцев, я рад, что приехал сюда. И благодарен болельщикам за внимание ко мне, — сказал Бингэм в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с центровым Маркусом Бингэмом на «Чемпионате».

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