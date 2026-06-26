Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

25-летний экс-игрок УНИКСа высказался о возможном переходе в НБА

25-летний экс-игрок УНИКСа высказался о возможном переходе в НБА
Комментарии

Центровой Маркус Бингэм высказался о своём будущем и возможном продолжении карьеры в НБА. Баскетболист отметил, что открыт к переходу в североамериканскую лигу и уже рассматривает предложения от клубов.

— Что вы думаете о своём будущем? Ходят слухи, что вы не против попробовать свои силы в НБА.
— Конечно, а почему бы и нет? Я молод, я на пике своей формы и хочу воспользоваться каждой возможностью, которая представится. НБА — это лучший из вариантов.

— При этом вы хотите играть именно в НБА? G-Лигу или Летнюю лигу для себя не рассматриваете?
— Я ищу контракты именно в НБА. В G-Лигу я не хочу. В Летней лиге я уже участвовал. У меня есть два хороших предложения из НБА, мы работаем с агентом, всё обсуждаем. Если не сложится, лучше оставаться в Европе, а не играть в G-Лиге. Это моё мнение, — сказал Бингэм в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с центровым Маркусом Бингэмом на «Чемпионате».
Читайте далее:
«Я молод, на пике формы, почему нет?» Лучший новичок Единой лиги готовится к прыжку в НБА
Эксклюзив
«Я молод, на пике формы, почему нет?» Лучший новичок Единой лиги готовится к прыжку в НБА

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android