25-летний экс-игрок УНИКСа высказался о возможном переходе в НБА

Центровой Маркус Бингэм высказался о своём будущем и возможном продолжении карьеры в НБА. Баскетболист отметил, что открыт к переходу в североамериканскую лигу и уже рассматривает предложения от клубов.

— Что вы думаете о своём будущем? Ходят слухи, что вы не против попробовать свои силы в НБА.

— Конечно, а почему бы и нет? Я молод, я на пике своей формы и хочу воспользоваться каждой возможностью, которая представится. НБА — это лучший из вариантов.

— При этом вы хотите играть именно в НБА? G-Лигу или Летнюю лигу для себя не рассматриваете?

— Я ищу контракты именно в НБА. В G-Лигу я не хочу. В Летней лиге я уже участвовал. У меня есть два хороших предложения из НБА, мы работаем с агентом, всё обсуждаем. Если не сложится, лучше оставаться в Европе, а не играть в G-Лиге. Это моё мнение, — сказал Бингэм в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с центровым Маркусом Бингэмом на «Чемпионате».

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