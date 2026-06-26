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Американец Маркус Бингэм оценил уровень Единой лиги

Американец Маркус Бингэм оценил уровень Единой лиги
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Американский центровой Маркус Бингэм поделился мнением об уровне Единой лиги ВТБ. По словам баскетболиста, чемпионат отличается высокой конкуренцией, а сам сезон помог ему сделать шаг вперёд в развитии.

— Вы первый год играли в Единой лиге ВТБ. Что думаете об уровне турнира и качестве баскетбола в России?
— Лига ВТБ очень конкурентная. Некоторые команды, например, «Парма» или «Автодор», могут преподнести сюрприз, хотя изначально не думаешь о них как о прямых конкурентах. Так что это хороший чемпионат, мне понравилось здесь играть, и я рад, что получил этот опыт. Здесь я вырос как игрок, сделал важный шаг вперёд, — сказал Бингэм в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с центровым Маркусом Бингэмом на «Чемпионате».
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