Маркус Бингэм — об УНИКСе: здесь я нашёл друзей на всю жизнь

Американский центровой Маркус Бингэм рассказал об атмосфере внутри УНИКСа по ходу сезона. Баскетболист признался, что быстро освоился в коллективе, а с некоторыми партнёрами по команде сумел выстроить особенно тёплые отношения. 25 июня стало известно, что Бингэм покинул казанский клуб.

— Что скажете об УНИКСе, атмосфере в раздевалке?

— Всё было здорово. Мне очень понравилось. Я молодой игрок, пришёл в команду, и ребята приняли меня с распростёртыми объятиями. Я им очень благодарен. Здесь я нашёл друзей на всю жизнь.

— С кем-то особенно близко удалось подружиться?

— Да, конечно. Это мой старший брат по команде — Джален Рейнольдс. Я зову его своим «старшим братом». Ещё Пэрис Ли, Дишон Пьер — в общем, почти все ребята. Я счастлив, что познакомился с ними, — сказал Бингэм в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с центровым Маркусом Бингэмом на «Чемпионате».

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