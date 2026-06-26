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«Это даже важнее денег». Маркус Бингэм высказался о дальнейшей карьере

«Это даже важнее денег». Маркус Бингэм высказался о дальнейшей карьере
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Центровой Маркус Бингэм рассказал о своём опыте в НБА. Американец отметил, что не исключает возвращения в североамериканскую лигу и готов рассматривать разные варианты развития карьеры. 25 июня стало известно, что Бингэм покинул казанский клуб.

— Вы уже были в «Далласе» три года назад, хоть и недолго. Что можете рассказать об этом опыте?
— Это был классный момент. Пусть я и недолго пробыл в НБА, но я увидел, как устроена жизнь в сильнейшей лиге мира, как проходят тренировки, какие взаимоотношения в команде. Я бы не променял этот опыт ни на что. И я стану лучше, я обязательно вернусь. Уже скоро, ждите!

— Вы хотите вернуться именно в «Даллас» или рассмотрите и другие варианты?
— Я поеду туда, где я буду нужен. Насколько я знаю, с «Далласом» мой агент тоже разговаривал, но ключевое для меня — перспективы для своей карьеры, возможность проявить себя. Это даже важнее денег, — сказал Бингэм в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с центровым Маркусом Бингэмом на «Чемпионате».
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