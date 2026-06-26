Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Маркус Бингэм ответил, что нужно, чтобы закрепиться в НБА

Маркус Бингэм ответил, что нужно, чтобы закрепиться в НБА
Комментарии

Центровой Маркус Бингэм рассказал, над чем ему необходимо работать, чтобы закрепиться в НБА. Американский баскетболист отметил, что ключевым фактором для него остаётся физическая сила и стабильность выступлений, а также важна подходящая команда и роль в системе. 25 июня стало известно, что Бингэм покинул УНИКС, куда он перешёл летом прошлого года.

— Что вам нужно улучшить в своей игре, чтобы закрепиться в НБА?
— Просто быть более стабильным и стать сильнее. Глобально во всех аспектах. Но я уверен, что это придёт с возрастом. Думаю, главное — это сила. Всё остальное уже на месте: у меня хороший бросок, игра в посте, я семифутовый игрок (213 см. — Прим. «Чемпионата»), умею вести мяч, бороться на подборе и защищаться против любой позиции, с первой по пятую. Так что я готов к НБА, нужно только найти подходящее место, команду, в которой я буду нужен, — сказал Бингэм в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с центровым Маркусом Бингэмом на «Чемпионате».
Читайте далее:
«Я молод, на пике формы, почему нет?» Лучший новичок Единой лиги готовится к прыжку в НБА
Эксклюзив
«Я молод, на пике формы, почему нет?» Лучший новичок Единой лиги готовится к прыжку в НБА

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android