Маркус Бингэм ответил, что нужно, чтобы закрепиться в НБА

Центровой Маркус Бингэм рассказал, над чем ему необходимо работать, чтобы закрепиться в НБА. Американский баскетболист отметил, что ключевым фактором для него остаётся физическая сила и стабильность выступлений, а также важна подходящая команда и роль в системе. 25 июня стало известно, что Бингэм покинул УНИКС, куда он перешёл летом прошлого года.

— Что вам нужно улучшить в своей игре, чтобы закрепиться в НБА?

— Просто быть более стабильным и стать сильнее. Глобально во всех аспектах. Но я уверен, что это придёт с возрастом. Думаю, главное — это сила. Всё остальное уже на месте: у меня хороший бросок, игра в посте, я семифутовый игрок (213 см. — Прим. «Чемпионата»), умею вести мяч, бороться на подборе и защищаться против любой позиции, с первой по пятую. Так что я готов к НБА, нужно только найти подходящее место, команду, в которой я буду нужен, — сказал Бингэм в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с центровым Маркусом Бингэмом на «Чемпионате».

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