Маркус Бингэм: я доказал, что я один из лучших в Единой лиге

Центровой Маркус Бингэм оценил свою роль в УНИКСе и подвёл итоги сезона в Единой лиге ВТБ. Американец заявил, что сумел подтвердить свой высокий уровень и заслуженно оказался в числе лучших игроков турнира. 25 июня стало известно, что Бингэм покинул казанский клуб.

— Как оцените свою роль в команде? Вы стали одним из лучших игроков турнира.

— Я очень ценю свою роль. С самого начала сезона я показал, что достоин находиться в гонке за звание MVP и других наград. Я доказал, что я один из лучших в Единой лиге ВТБ, и благодарен лиге за то, что мой статус признали, — сказал Бингэм в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с центровым Маркусом Бингэмом на «Чемпионате».

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