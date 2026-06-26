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Маркус Бингэм назвал величайшего баскетболиста в истории

Маркус Бингэм назвал величайшего баскетболиста в истории
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Центровой Маркус Бингэм высказался о лёгком форварде Леброне Джеймсе и оценил его место в истории баскетбола. Американец отметил спортивное долголетие спортсмена и назвал его величайшим игроком в истории.

— Леброн всё ещё показывает невероятный уровень в своём возрасте. Многие не понимают, как он это делает. У вас есть ответ?
— Он величайший баскетболист в истории игры. Вы всё верно услышали — я его ставлю выше Майкла Джордана и остальных. Леброн всем уже доказал, на что он способен, в том числе и этим долголетием. Это талант, помноженный на работу, чтобы оставаться в форме в 40 с лишним лет, нужно работать в три раза больше, чем будучи молодым, — сказал Бингэм в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с центровым Маркусом Бингэмом на «Чемпионате».
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