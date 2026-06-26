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Американец Маркус Бингэм указал, чем ситуация в России отличается от Израиля

Американец Маркус Бингэм указал, чем ситуация в России отличается от Израиля
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Центровой Маркус Бингэм рассказал о различиях между жизнью и выступлениями в Израиле и России. Американец перешёл в УНИКС летом прошлого года. Вчера, 25 июня, стало известно, что он покинул казанский клуб. Ранее Маркус выступал в чемпионате Израиля.

— До России вы играли в Израиле. Что думаете об этой стране и ситуации там?
— Всё очень по-другому ощущается. Там идёт война, ситуация в целом схожая с тем, что мы видим в России, но при этом всё иначе воспринимается. Жить было можно, но разговоров о том, что происходит в Палестине, гораздо больше.

И было ощущение близости войны. Здесь же все довольно спокойно мыслят, хотя из-за санкций и есть свои сложности. Но нет уныния и беспокойства, в России люди как-то проще всё воспринимают. Жизнь идёт своим чередом, — сказал Бингэм в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с центровым Маркусом Бингэмом на «Чемпионате».
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