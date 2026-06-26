Турция — Россия, баскетбол: во сколько начало товарищеского матча

Мужская сборная России по баскетболу сегодня, 26 июня, проведёт товарищеский матч с Турцией. Встреча состоится в Анталье, начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени. Информация о трансляции товарищеского матча Турция — Россия станет доступна позднее.

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко отметил, что «Турция является одним из лидеров европейского и мирового баскетбола», а «этот спарринг позволит оценить готовность обновлённой команды к игре с очень сильным соперником».

В среду, 28 июня, россияне проведут выездной товарищеский матч с командой Венгрии в Секешфехерваре.