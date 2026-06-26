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Турция — Россия, баскетбол: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть прямую трансляцию

Турция — Россия, баскетбол: во сколько начало товарищеского матча
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Мужская сборная России по баскетболу сегодня, 26 июня, проведёт товарищеский матч с Турцией. Встреча состоится в Анталье, начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени. Информация о трансляции товарищеского матча Турция — Россия станет доступна позднее.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026
26 июня 2026, пятница. 17:00 МСК
Турция
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко отметил, что «Турция является одним из лидеров европейского и мирового баскетбола», а «этот спарринг позволит оценить готовность обновлённой команды к игре с очень сильным соперником».

В среду, 28 июня, россияне проведут выездной товарищеский матч с командой Венгрии в Секешфехерваре.

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