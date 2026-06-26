«Динамо» объявило о продлении контракта с легионером из США

Американский форвард Айзея Кроули продолжит выступать за клуб «Динамо» Владивосток до конца сезона-2026/2027 в Единой лиге ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Айзея прошёл через систему американского студенческого баскетбола, выступая сначала за Columbia State Community College, а затем за Georgia Southern Eagles. После этого играл в чемпионатах Германии, Финляндии, Венгрии, Польши и Израиля, а летом прошлого года присоединился к «Динамо».

В минувшем регулярном чемпионате Суперлиги американский форвард провёл 31 матч. В среднем за игру Айзея набирал 18,5 очка, делал 8,3 подбора, а также отдавал 2,7 передачи. По итогам чемпионата Айзея был признан MVP регулярного сезона, стал самым результативным и самым эффективным игроком Суперлиги.