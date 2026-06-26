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Егор Дёмин рассказал о поездке в Лос-Анджелес на базу своего агентства

Егор Дёмин рассказал о поездке в Лос-Анджелес на базу своего агентства
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Российский баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», Егор Дёмин рассказал о поездке на базу агентства в Лос-Анджелесе.

«На днях летал в ЛА на базу к моему агентству. Встретились с людьми, обсудили планы и задачи на ближайшее будущее и, конечно же, потренировались. Зак Гонсалес как всегда — огонь», — написал Егор в своём личном телеграм-канале.

Фотографии и текст поста доступны в личном Телеграм-канале Егора Дёмина.

Дёмин досрочно завершил прошедший сезон НБА из-за усилившейся боли в левой стопе, связанной с подошвенным фасциитом. В своём дебютном сезоне в североамериканской лиге Егор принял участие в 52 матчах, в которых в среднем набирал 10,3 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 3,3 передачи. Россиянин был выбран «Бруклином» под восьмым номером на драфте НБА 2025 года.

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