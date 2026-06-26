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Андрей Зубков продлил контракт с МБА

Андрей Зубков продлил контракт с МБА
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34-летний российский форвард Андрей Зубков продлил контракт с баскетбольным клубом МБА. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Желаем Андрею новых успехов в составе МБА!» — сказано в пресс-релизе.

Андрей пополнил состав МБА перед стартом сезона-2024/2025. За два года Зубков провёл в составе красно-белых 86 матчей, набрав суммарно 1245 очков.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ российский форвард в среднем набирал 14,4 очка (девятый результат в чемпионате), делал 6,1 подбора (пятый показатель в чемпионате) и отдавал 2,5 передачи. Кроме того, Андрей вошёл в топ-6 игроков чемпионата по среднему коэффициенту полезности (19,5 балла).

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