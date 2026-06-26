Лавар Болл призвал «Миннесоту» подписать Лонзо и Лианджело после обмена Ламело

Отец трёх братьев Болл Лавар Болл отреагировал на переход Ламело из «Шарлотт Хорнетс» в «Миннесоту Тимбервулвз» и заявил, что клуб должен подписать и двух других его сыновей — Лонзо и Лианджело, чтобы гарантировать чемпионство.

«Миннесота», вы сделали самый мощный ход на рынке — подписали Мело. Но вот вам рецепт успеха: теперь нужно забрать и двух остальных братьев Болл. Если соберёте всех троих, это будет самая популярная команда в НБА. Поверьте мне. И это не просто громкие слова. В одиночку Мело чемпионство не выиграет, но вместе с братьями я гарантирую вам титул.

Их взаимопонимание и скорость игры — это нечто особенное. Я никогда не учил своих сыновей играть поодиночке. Но когда они вместе, их невозможно остановить. А если добавить к ним Энта… Эй-Род [Энтони Эдвардс], ты уже суперзвезда, сам понимаешь, что нужно делать. Рискните. Лонзо можно заполучить почти даром. Джело — тоже почти даром.

Неважно, кто будет выходить в старте, кто со скамейки. Командная химия, атмосфера в раздевалке — всё станет только лучше. Пока братья Болл играют вместе, их невозможно победить. Хотите чемпионство? Подпишите ещё двоих — и я гарантирую вам титул. Поверьте моим словам», — обратился к клубу Болл-старший в социальных сетях.