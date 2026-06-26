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Барак Обама: 1990-е были для меня пиком баскетбола. Всё было как-то не так, как сейчас

Барак Обама: 1990-е были для меня пиком баскетбола. Всё было как-то не так, как сейчас
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Бывший президент Соединённых Штатов Америки (США) Барак Обама рассказал, что отдаёт предпочтение периоду 1990-х годов в баскетболе, поскольку лично застал триумф «Чикаго Буллз» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Для меня 1990-е были пиком баскетбола, поскольку я был здесь, в Чикаго, вместе с Эм Джеем и «Буллз». И сейчас, когда пересматриваешь старую классику тех лет, понимаешь, что тогда матчи были жёсткими. Всё было как-то не так», — приводит слова Обамы аккаунт Legion Hoops в социальной сети Х.

Ранее Барак Обама отреагировал на победу «Нью-Йорк Никс» в финальной серии НБА с «Сан-Антонио Спёрс».

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