Церковный: Душко Иванович будет прививать дух победителя «Зениту»

Генеральный директор баскетбольного клуба «Зенит» Александр Церковный оценил назначение черногорского специалиста Душко Ивановича на пост главного тренера санкт-петербургской команды.

«Иванович – лучшая тренерская опция для нас на данный момент. Душко – специалист очень высокого уровня с прекрасным знанием баскетбола, который имеет опыт работы в Единой лиге ВТБ. У него карьера и дух победителя, который тренер, несомненно, будет прививать команде.

Уверен, что с его приходом у нас будет отличная дисциплина и на площадке, и в раздевалке – это то, чего нам в первую очередь не хватило в прошедшем сезоне для достижения нужного результата», – приводит слова Церковного портал «Матч ТВ».