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«Локомотив-Кубань» сохранит Ивана Самойленко на следующий сезон — источник

«Локомотив-Кубань» сохранит Ивана Самойленко на следующий сезон — источник
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Краснодарский «Локомотив-Кубань» принял решение не использовать опцию выхода из контракта с 22-летним защитником Иваном Самойленко, сообщает телеграм-канал «Перехват». Баскетболист продолжит выступать за красно-зелёных.

Летом 2025 года Самойленко получил приглашение от «Локомотива-Кубань». В прошедшем сезоне он провёл 34 матча в Единой лиге, семь раз выходил в старте, набирая в среднем 3,1 очка, делая 0,9 подбора и 1 передачу за 11,5 минуты. В третьем матче «бронзовой» серии против «Зенита» защитник набрал 13 очков, сделал два подбора и одну передачу, что помогло команде переломить ход серии.

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