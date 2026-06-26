«Бавария» объявила о подписании чемпиона мира Йоханнеса Тимана

Мюнхенская «Бавария» официально объявила о подписании двухлетнего контракта с 32-летним немецким центровым Йоханнесом Тиманом.

Йоханнес возвращается в Евролигу после двух сезонов в Японии, где выступал за «Гунма Крейн Тандерс», набирая в среднем 11,4 очка, делая шесть подборов и 2,7 передачи. В своём последнем сезоне в Евролиге (2023/2024) Тиман набирал в среднем 12,7 очка, 5,2 подбора, 1,9 передачи и 16,4 балла за эффективность за 25 минут на площадке.

На международном уровне баскетболист является ключевым игроком сборной Германии в её самый успешный период в истории. В его активе победа на чемпионате мира 2023 года, золото Евробаскета-2025 и бронза Евробаскета-2022.