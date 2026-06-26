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Совет ECA утвердил участие «Бешикташа» в Евролиге-2026/2027 вместо «Монако»

Совет ECA утвердил участие «Бешикташа» в Евролиге-2026/2027 вместо «Монако»
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Совет директоров Euroleague Commercial Assets (ECA) на заседании в пятницу, 26 июня, в Барселоне утвердил состав участников Евролиги на сезон-2026/2027. «Бешикташ» получил однолетнюю уайлд-кард, заменив БК «Монако», который перешёл в Еврокубок, сообщает пресс-служба ECA.

«Монако» покинул Евролигу по собственному желанию и перешёл в Еврокубок по пятилетней лицензии (3+2). Долгосрочная цель клуба — возвращение в Евролигу в качестве постоянного участника, когда турнир расширится до 24 команд в сезоне-2027/2028. «Монако» также стремится улучшить финансовое положение и завершить переходный период в руководстве и спонсорской структуре.

«Бешикташ», в свою очередь, стал финалистом Еврокубка в сезоне-2025/2026, уступив в финале БК «Бурк». В Евролиге турецкий клуб последний раз выступал в сезоне-2019/2020. В сезоне-2026/2027 «Бешикташ» также примет участие в Еврокубке, однако из-за перехода в Евролигу, скорее всего, будет заменён в этом турнире.

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