Евролига официально объявила о запуске Суперкубка. Согласованы даты

Совет директоров Euroleague Commercial Assets (ECA) на заседании в Барселоне утвердил запуск нового турнира — Суперкубка Евролиги. Первый в истории розыгрыш состоится 18 и 19 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба ECA.

Детали формата и список участников будут объявлены позднее. Суперкубок станет новым дополнением в структуру соревнований Euroleague Basketball.

Ранее совет ECA также утвердил состав участников Евролиги на сезон-2026/2027, в котором примут участие 20 команд. «Париж» и «Бешикташ» получили однолетние уайлд-кард. «Монако» покинуло турнир и перешло в Еврокубок.

Генеральная ассамблея ECA состоится 7 июля 2026 года для ратификации решений совета.