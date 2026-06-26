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Ушёл из жизни почётный президент Единой лиги Сергей Иванов

Ушёл из жизни почётный президент Единой лиги Сергей Иванов
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На 74-м году жизни скончался почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Борисович Иванов, сообщает пресс-служба турнира.

«Сергей Борисович стоял у истоков создания Единой лиги и внёс ключевой вклад в становление и развитие турнира. Благодаря его инициативе, поддержке и вниманию к баскетболу Лига стала одним из ключевых проектов российского спорта, объединившим ведущие клубы и давшим новый импульс развитию игры.

Для Единой лиги Сергей Борисович навсегда останется человеком, чьё имя неразрывно связано с историей турнира, его ценностями и достижениями. Единая лига выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Сергея Борисовича Иванова», — написали в канале чемпионата.

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