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«Зенит» выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова

«Зенит» выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова
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Баскетбольный клуб «Зенит» выразил соболезнования родным и близким почётного президента Единой лиги ВТБ Сергея Борисовича Иванова, который скончался на 74-м году жизни.

«Сегодня на 74-м году жизни скончался Почётный президент Единой лиги Сергей Борисович Иванов. Баскетбольный клуб «Зенит» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Сергея Борисовича, его друзьям, коллегам, руководству и коллективу Лиги. Светлая память», — написала пресс-служба клуба в официальном телеграм-канале «Зенита».

Сергей Иванов, бывший министр обороны Российской Федерации, стоял у истоков создания Единой лиги. На данный момент нет информации о том, что стало причиной смерти Сергея Борисовича.

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Ушёл из жизни почётный президент Единой лиги Сергей Иванов
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