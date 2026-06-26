УНИКС: светлая память о вкладе Иванова в баскетбол навсегда останется в наших сердцах

Баскетбольный клуб УНИКС выразил соболезнования родным и близким почётного президента Единой лиги ВТБ Сергея Борисовича Иванова, который скончался на 74-м году жизни.

«На 74-м году скончался почетный президент Единой лиги Сергей Борисович ИВАНОВ. Сергей Борисович стоял у истоков создания Единой лиги. Благодаря его усилиям Лига состоялась как главный проект отечественного спорта, объединивший сильнейшие клубы. Его энергия, мудрость и безграничная преданность баскетболу навсегда вписаны в историю турнира.

БК УНИКС скорбит и выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Сергея Борисовича. Светлая память о его вкладе навсегда останется в наших сердцах», — написала пресс-служба УНИКСа в официальном телеграм-канале.