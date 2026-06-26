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Евролига официально подтвердила расширение до 24 команд с сезона-2027/2028

Евролига официально подтвердила расширение до 24 команд с сезона-2027/2028
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Совет директоров Euroleague Commercial Assets (ECA) на заседании в Барселоне утвердил расширение Евролиги до 24 команд начиная с сезона-2027/2028, сообщает пресс-служба ECA.

Клубы подтвердили приверженность расширению турнира и согласились продолжить оценку форматов соревнований, которые позволят это сделать, сохранив принцип, согласно которому каждая команда играет с каждой, и обеспечив большую интеграцию в европейский баскетбольный календарь.

В сезоне-2026/2027 в Евролиге выступят 20 команд. Генеральная ассамблея ECA пройдёт 7 июля 2026 года для ратификации решений совета.

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