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«Вот поэтому и выменяли». Кириленко оценил выбор Ищенко на драфте НБА «Далласом»

«Вот поэтому и выменяли». Кириленко оценил выбор Ищенко на драфте НБА «Далласом»
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал выбор российского разыгрывающего Всеволода Ищенко на драфте НБА клубом «Даллас Маверикс».

— Андрей, «Даллас» не просто выбрал Ищенко под 56-м пиком — клуб выменял этот пик у «Лейкерс», который до этого выменял его у «Чикаго». Обе сделки прошли за денежную компенсацию. Что для вас важнее в этой истории: сам факт выбора россиянина или то, что клуб НБА потратил реальные ресурсы, чтобы гарантированно заполучить именно его, а не просто взял того, кто остался?
— Ну, всё выглядит так, что действительно «Даллас» следил за Всеволодом и рассчитывал его получить путём драфта. Вот, собственно говоря, поэтому и выменяли. Конечно, приятно, что за ним следили, и его хотели в команду под конкретную позицию, да, и под конкретную задачу. Это, конечно же, хорошая оценка того, что «Даллас» действительно следил за ним и рассчитывал на него, — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Читайте интервью с президентом РФБ Андреем Кириленко на «Чемпионате».
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