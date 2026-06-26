Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ПБК ЦСКА выступил с заявлением после смерти Сергея Иванова

ПБК ЦСКА выступил с заявлением после смерти Сергея Иванова
Комментарии

Профессиональный баскетбольный клуб ЦСКА выразил соболезнования родным и близким почётного президента Единой лиги ВТБ Сергея Борисовича Иванова, который скончался на 74-м году жизни.

«Сергей Борисович был преданным болельщиком ЦСКА, всей душой любившим баскетбол и отдававший его развитию большое количество времени и сил. Он занимал высочайшие государственные посты, при этом с энтузиазмом и большим интересом принимал участие и в деятельности нашего клуба, и в ежедневной работе Единой лиги.

Игроки, тренеры, работники Профессионального баскетбольного клуба ЦСКА искренне скорбят о потере и выражают соболезнования родным и близким Сергея Борисовича», — сказано в заявлении клуба, опубликованном в их официальном телеграм-канале.

Фотографии и текст заявления можно посмотреть в официальном Телеграм-канале клуба.

Сейчас читают:
До последнего жил игрой. Умер Сергей Иванов — он стоял у истоков Единой лиги и любил ЦСКА
До последнего жил игрой. Умер Сергей Иванов — он стоял у истоков Единой лиги и любил ЦСКА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android