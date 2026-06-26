ПБК ЦСКА выступил с заявлением после смерти Сергея Иванова

Профессиональный баскетбольный клуб ЦСКА выразил соболезнования родным и близким почётного президента Единой лиги ВТБ Сергея Борисовича Иванова, который скончался на 74-м году жизни.

«Сергей Борисович был преданным болельщиком ЦСКА, всей душой любившим баскетбол и отдававший его развитию большое количество времени и сил. Он занимал высочайшие государственные посты, при этом с энтузиазмом и большим интересом принимал участие и в деятельности нашего клуба, и в ежедневной работе Единой лиги.

Игроки, тренеры, работники Профессионального баскетбольного клуба ЦСКА искренне скорбят о потере и выражают соболезнования родным и близким Сергея Борисовича», — сказано в заявлении клуба, опубликованном в их официальном телеграм-канале.

Фотографии и текст заявления можно посмотреть в официальном Телеграм-канале клуба.