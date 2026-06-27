«Это гораздо важнее». Кириленко обратил внимание на нюанс в выборе Ищенко на драфте НБА

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением о нюансах драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Глава РФБ отметил, что ключевым фактором является не позиция игрока в мок-драфтах и прогнозах экспертов, а реальный интерес со стороны клубов и их внимание к конкретному баскетболисту.

— Ищенко был признан лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026. При этом в мок-драфте ESPN он поднялся с 60-го на 48-е место буквально короткий промежуток. Как вы оцениваете этот скачок — это реакция скаутов на его реальный прогресс или, скорее, эффект информационного шума перед драфтом? С какой стороны на это смотреть?

— На самом деле я бы не обращал на это внимания, потому что действительно всё может поменяться за одну какую-то новость. Обычно самые важные новости — это первая десятка драфта, как правило. Первый раунд драфта важен, второй раунд всё-таки менее важен. Это не значит, что кто-то хуже или лучше. Есть огромное количество примеров баскетболистов, которые попадали со второго раунда и становились лучшими игроками. Никола Йокич, Ману Джинобили — примеров на самом деле много. Поэтому в меньшей степени нужно обращать на это внимание. Наверное, больше нужно отметить, что было целенаправленное внимание «Далласа» к нему. Поэтому, конечно же, это гораздо важнее, нежели просто выбор во втором раунде драфта, — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Читайте интервью с президентом РФБ Андреем Кириленко на «Чемпионате».

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