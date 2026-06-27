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Андрей Кириленко поделился прогнозом по Всеволоду Ищенко, выбранному на драфте НБА

Андрей Кириленко поделился прогнозом по Всеволоду Ищенко, выбранному на драфте НБА
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко оценил перспективы разыгрывающего Всеволода Ищенко, выбранного на драфте НБА клубом «Даллас Маверикс». Глава РБФ отметил, что сам факт попадания в НБА является для игрока важнейшим шансом, который ещё предстоит реализовать через работу в тренировочном лагере и борьбу за место в составе.

— Последний вопрос — по факту. «Даллас» выбрал Ищенко под 56-м номером. За всю историю драфтов НБА игроки, выбранные в диапазоне 50-60, редко становятся твёрдыми игроками ротации. Если вас попросят дать один конкретный прогноз — сыграет ли Всеволод Ищенко хотя бы один матч в регулярном чемпионате НБА до конца 2028 года — что вы ответите, опираясь только на то, что знаете о нём сегодня?
— Ну, прогноз — дело неблагодарное, и, опять же, говорю о том, что это шанс. Это просто шанс, это риск, и это, с другой стороны, огромная возможность. Если бы меня спросили, я бы сказал, что да, конечно, до конца 2028 года один матч Сева вполне по силам провести. Здесь вопрос даже в другом — попадёт ли он в основную заявку «Далласа». Я бы ставил вопрос так. Потому что сейчас действительно момент Летней лиги, момент предсезонного лагеря. Здесь будет самая большая работа — не риск даже, а самая большая работа — потому что и в летнем лагере, и в предсезонке, как правило, огромное количество баскетболистов, которые голодные, которые готовы отбирать этот хлеб даже у ребят, которые, казалось бы, задрафтованы. В этом плане никто не гарантирует место, и этот драфт — выбор во втором раунде — не гарантирует окончательного места в заявке. Но мы болеем за Всеволода, мы хотим, чтобы у него всё получилось. Для нас, конечно же, это гордость большая. Будем следить, — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Читайте интервью с президентом РФБ Андреем Кириленко на «Чемпионате».
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