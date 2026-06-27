Андрей Кириленко поделился прогнозом по Всеволоду Ищенко, выбранному на драфте НБА

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко оценил перспективы разыгрывающего Всеволода Ищенко, выбранного на драфте НБА клубом «Даллас Маверикс». Глава РБФ отметил, что сам факт попадания в НБА является для игрока важнейшим шансом, который ещё предстоит реализовать через работу в тренировочном лагере и борьбу за место в составе.

— Последний вопрос — по факту. «Даллас» выбрал Ищенко под 56-м номером. За всю историю драфтов НБА игроки, выбранные в диапазоне 50-60, редко становятся твёрдыми игроками ротации. Если вас попросят дать один конкретный прогноз — сыграет ли Всеволод Ищенко хотя бы один матч в регулярном чемпионате НБА до конца 2028 года — что вы ответите, опираясь только на то, что знаете о нём сегодня?

— Ну, прогноз — дело неблагодарное, и, опять же, говорю о том, что это шанс. Это просто шанс, это риск, и это, с другой стороны, огромная возможность. Если бы меня спросили, я бы сказал, что да, конечно, до конца 2028 года один матч Сева вполне по силам провести. Здесь вопрос даже в другом — попадёт ли он в основную заявку «Далласа». Я бы ставил вопрос так. Потому что сейчас действительно момент Летней лиги, момент предсезонного лагеря. Здесь будет самая большая работа — не риск даже, а самая большая работа — потому что и в летнем лагере, и в предсезонке, как правило, огромное количество баскетболистов, которые голодные, которые готовы отбирать этот хлеб даже у ребят, которые, казалось бы, задрафтованы. В этом плане никто не гарантирует место, и этот драфт — выбор во втором раунде — не гарантирует окончательного места в заявке. Но мы болеем за Всеволода, мы хотим, чтобы у него всё получилось. Для нас, конечно же, это гордость большая. Будем следить, — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Читайте интервью с президентом РФБ Андреем Кириленко на «Чемпионате».

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