Андрей Кириленко оценил сравнение Всеволода Ищенко с Богданом Богдановичем

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал сравнение российского разыгрывающего Всеволода Ищенко с сербским защитником Богданом Богдановичем. По словам Кириленко, такие параллели сейчас некорректны из-за разного уровня опыта игроков.

— Один из известных драфт-порталов сравнил Ищенко с Богданом Богдановичем — сербским снайпером, который тоже пришёл в НБА из Европы уже взрослым игроком. Насколько это сравнение, на ваш взгляд, корректное? И если нет — кто из игроков, которых вы знаете лично, ближе к стилю Ищенко?

— Что касается сравнений с Богдановичем, я бы, наверное, не стал сравнивать. Всё-таки Богданович пришёл в НБА уже готовым игроком, сильным — топовым баскетболистом из Европы. Поэтому сравнение абсолютно некорректное.

Всё-таки Ищенко — более молодой игрок, и пока ещё настолько не зарекомендовавший себя, например, в международном баскетболе. У него всё впереди. Очень важный момент — многие не всегда обращают на это внимание — очень важно ещё себя показывать не только в своём чемпионате, но и на международном уровне.

Поэтому здесь, конечно, игры в составе сборной играют очень важную роль. Собственно говоря, Богданович — один из лидеров своей сборной, наряду с Николой Йокичем. Почему он и попадает на какие-то радары, уже будучи готовым игроком. Всё-таки Ищенко в этом плане есть куда расти. Конечно, то, что мы как сборная не участвуем в чемпионатах Европы и мира, очень сильно бьёт — не то чтобы по репутации, а по шансам игрока быть замеченным ещё на уровне национальных команд, — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Читайте интервью с президентом РФБ Андреем Кириленко на «Чемпионате».

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