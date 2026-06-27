Андрей Кириленко оценил перспективы Всеволода Ищенко в НБА с точки зрения его возраста

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко оценил значение возраста российского разыгрывающего Всеволода Ищенко для его перспектив в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Кириленко отметил, что наличие опыта во взрослом баскетболе может стать преимуществом на фоне более молодых проспектов.

— Скауты отмечают, что Ищенко реализовал 45% трёхочковых и 50% с игры в сезоне Единой лиги ВТБ. Но при этом ему 21 год — он на два года старше среднего проспекта драфта. В вашем комментарии «Чемпионату» вы сказали, что возраст — это одновременно и плюс (опыт взрослого баскетбола), и минус (его меньше знают за рубежом). Если выбирать: для «Далласа» его возраст — это аргумент «за» или «против» прямо сейчас?

— Возраст, на мой взгляд, больше плюс с той точки зрения, что у Севы был хороший опыт игры уже во взрослом баскетболе, то есть он уже два года основной игрок своей команды, который играет много времени и проводит его в мужском баскетболе. Минус — конечно, хотелось бы быть помоложе, если бы ему сейчас 16 было — было бы лишних пять лет для того, чтобы закрепиться и играть в НБА.

Но это не такой важный момент, потому что что есть, то есть. Действительно, сейчас правильное время, и действительно есть хорошая возможность для того, чтобы уже поехать туда и попробовать сделать следующий шаг в своей карьере, попробовать закрепиться в клубе НБА. Конечно же, это очень важный ход.

Я на самом деле никак не интерпретирую выбор под 48-м или 56-м номером. Мне кажется, это вообще не имеет никакого значения. Главное, что просто его взяли, — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Читайте интервью с президентом РФБ Андреем Кириленко на «Чемпионате».

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